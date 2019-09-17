محافظ المنيا: إزالة 1420 حالة مخالفة على الطرق في مغاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة، أزالت 1420 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام وذلك خلال حملة، لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية، وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والمركبات بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من التكدس والزحام خاصة وقت الذروة.

وأوضح اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الحملة جرى تنفيذها بالتعاون مع شرطة المرافق باستخدام معدات الوحدة المحلية، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحرير 150 محضر إشغال طريق، 3 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص،21 محضر مرافق عامة.

وكان محافظ المنيا، قد وجّه رؤساء المراكز بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين