السيطرة على حريق في محول كهرباء ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في محول كهرباء بمنطقة شرق النيل دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محول الكهرباء الكائن بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمنطقة شرق النيل.

انتقل رجال الإطفاء وتمت السيطرة على النيران وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق ناجم عن زيادة الأحمال دون وجود أي شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستدعاء الفنيين لإصلاح العطل الناجم عن الحريق.