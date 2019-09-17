الشرطة الفرنسية تعتقل 5 زوجات لمتشددين

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 5 نساء هن زوجات متشددين في إطار تحقيقات جارية حول اعتداء سجن "كوندي سور سارت" الإرهابي الذي نفذه أحد المتشددين ضد اثنين من حراس السجن في مارس الماضي.

باريس - سبوتنيك. وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "لو باريسيان" من

مصادر مختلفة، قامت الشرطة اليوم الثلاثاء بعمليات مداهمة في عدة مناطق في فرنسا واعتقلت خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و38 عاما".

وتقول الصحيفة إن عمليات الاعتقال جرت في مناطق "لواري" وسط البلاد و"ألب ماريتيم" جنوب شرق و"بوش دو رون" في

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الجنوب و"أوت دو سين" شمال غربي باريس و"سين سان دوني" شمال شرقي باريس.

وجرت عمليات الاعتقال اليوم في إطار التحقيق بالاعتداء الإرهابي الذي نُفّذ في الخامس من شهر مارس الماضي.

كان المدعو ميكاييل شيولو المعروف بأفكاره المتطرفة أقدم، في مارس الماضي، على طعن على طعن اثنين من حراس سجن كوندي سور سارت غرب فرنسا، بسكين جلبته له زوجته خلال إحدى الزيارات.