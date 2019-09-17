المعهد الانتخابي في إفريقيا: انتخابات الرئاسة التونسية جرت في جو من السلم

أعلن رئيس بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، كاسام أوتيم، أن الانتخابات الرئاسية التونسية جرت في جو من السلم والأمان، موضحا أن ذلك دليل علىنضج التجربة الديمقراطية التونسية.
واعتبر أوتيم - خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء - أن نسبة الإقبال على الاقتراع متواضعةبالمقارنة بانتخابات 2011 و2014، داعيا السلطات التونسية إلى تحفيز التونسيين على المشاركة بكثافة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفي الانتخابات التشريعية.
وكانت البعثة التي تضم 18 ملاحظا قد تواجدت بـ 118 مكتب اقتراع بمختلف أرجاء تونس.
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