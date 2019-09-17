الرئيس التركي يقدم للرئيس بوتين "التين" ردا على "البوظة"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لضيفيه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة،أمس الاثنين.
وخلال الحديث، قدم الرئيس أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، للرئيسبوتين.
وكان فلاديمير بوتين أثناء تجوله ونظيره التركي رجب طيب أردوغان داخل مجمع معرض "ماكس" للطيران في 27 أغسطس الماضي، قد اشترى قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه أردوغان.
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