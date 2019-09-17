بعد داود أوغلو.. استقالة نائب من حزب العدالة والتنمية التركي

أعلن نائب جديد من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الثلاثاء، استقالته من الحزب.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن النائب "محمد علي بولجو" نشر استقالته عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو"
وكان "بولجو" نائبًا سابقًا عن إسطنبول في الفترة من 2015 إلى 2018، ويعرف بقربه من "داود أوغلو".
نائب يستقيل، إلا أن استقالته نالت اهتمامًا واضحًا في الإعلام التركي؛ نظرًا لقربه الشديد من "داود أوغلو".
ويتوقع المراقبون أنه سينضم إلى "داود أوغلو" في حزبه الجديد، ورغم أن "بولجو" ليس أول
وأشارت تقارير إلى أن "داود أوغلو" دعا - قبل استقالته - بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من بينهم "محمد علي بولكو" إلى الانضمام إلى حزبه، وأن تلك الدعوة كانت سببًا مباشرًا لإحالته للجنة تأديبية تمهيدًا لفصله.
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