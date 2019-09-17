تجميع أقمار روسية صينية لتوزيع الإنترنت فائق السرعة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، أن موسكو وبكين بصدد إنجاز مشروع مشترك لتشكيل تجمع أقمار اصطناعية يعمل على مدارات منخفضة، بهدف توزيع خدمات الإنترنت فائق السرعة.

وقال أكيموف ـ عقب لقاء رئيسي الوزراء الروسي

والصيني اليوم الثلاثاء في بطرسبورج، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "لقد تم بحث التعاون في مجال الفضاء والطاقة النووية، بجانب التعاون في مجال الفضاء".



وأضاف "سوف نوقع هذا العام مع الصين اتفاقا محددا بشأن مواقع محطتي نظامي الملاحة الروسي والصيني، جلوناس وبايدو"، موضحا أن موسكو وبكين تخططان لمشروع مثير للاهتمام بشأن تشكيل تجمع للأقمار الاصطناعية تعمل على مدارات منخفضة لتوزيع خدمات الإنترنت فائق السرعة، وأن الجانبين شرعا في دراسة هذا المشروع.