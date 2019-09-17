أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، أن موسكو وبكين بصدد إنجاز مشروع مشترك لتشكيل تجمع أقمار اصطناعية يعمل على مدارات منخفضة، بهدف توزيع خدمات الإنترنت فائق السرعة.
وقال أكيموف ـ عقب لقاء رئيسي الوزراء الروسيوالصيني اليوم الثلاثاء في بطرسبورج، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "لقد تم بحث التعاون في مجال الفضاء والطاقة النووية، بجانب التعاون في مجال الفضاء".
وأضاف "سوف نوقع هذا العام مع الصين اتفاقا محددا بشأن مواقع محطتي نظامي الملاحة الروسي والصيني، جلوناس وبايدو"، موضحا أن موسكو وبكين تخططان لمشروع مثير للاهتمام بشأن تشكيل تجمع للأقمار الاصطناعية تعمل على مدارات منخفضة لتوزيع خدمات الإنترنت فائق السرعة، وأن الجانبين شرعا في دراسة هذا المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر تجميع أقمار روسية صينية لتوزيع الإنترنت فائق السرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.