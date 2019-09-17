روسيا تستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية

وزارة الخارجية الروسية وكالات أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية في موسكو. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، سيتم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى روسيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية الوضع المرتبط باحتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان Advertisements وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 من حرس الحدود الروس، أثناء تنفيذ عملية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان

ويشار إلى أن العاملين على ظهر السفن التابعة للأمن الفيدرالي الروسي، المسؤولة عن مراقبة الحدود في إقليم بريمورسكي، اتخذت تدابير حاسمة للحد من أنشطة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

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