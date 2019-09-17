الكويت تدعو قواتها المسلحة إلى الحذر واليقظة

دعا وزير الخارجية الكويتي، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة إلى ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص السعودية، وتضامن الكويت مع المملكة والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

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وشدد وزير الخارجية على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.