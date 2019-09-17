مسلح يطعن عسكريا في ميلانو الإيطالية

تعرض عسكري في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، اليوم الثلاثاء، لعملية طعن على يد شاب يعتقد أنه عربي.

وكان العسكري يقوم بدورية قرب المحطة المركزية عندما هاجمه الشاب، الذي يبلغ 23 عاما من العمر.

وقد أصيب العسكري بجروح طفيفة.

ونقل موقع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالي أن الشاب، الذي لا إقامة لديه، طعن العسكري في ظهره قبل أن يقبض عليه زملاء الجندي ويسلموه إلى الشرطة.

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وفتحت النيابة العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب في ميلانو تحقيقا في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "اي جي آي" أن الشاب استخدم قطاعة ورق، في حين نقلت "كورييري ديلا سيرا" أنه استخدم سكينا حادة. وقال مصدر ثالث إنه استخدم مقصا.

وقالت وكالة "اي جي آي" أيضا إن الشاب نفسه حاول مساء الاثنين قبيل منتصف الليل طعن عدد من الأشخاص بواسطة قلم، ودائما في الحي الواقع قرب المحطة المركزية لميلانو.