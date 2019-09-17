أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى السودان

وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وأسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية.
وكان بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أمس الاثنين، أفاد بأن زيارة أبو الغيط تأتي متابعة للزيارة التي كان قد قام بها للخرطوم في يونيو الماضي، وإيفاده لعدد من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديموقراطي التي يمر بها، ومشاركة الجامعة في التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
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ووفق البيان، سيبحث أبو الغيط خلال الزيارة دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية في المسار الوطني لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.
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