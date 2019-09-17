ترامب: يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو السعودية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.

وصرّح ترامب، للصحافيين لدى استقباله ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، أنه "يبدو" أن إيران هي من استهدف المنشأتين النفطيتين في السعودية، لكنّه أضاف أن واشنطن تريد أن تعرف "بشكل مؤكد" من المسؤول عن الهجوم.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات للرد على الهجوم لكنه رفض تحديد أي الخيارات يدرسها.

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وألقى عدة مسؤولين في الحكومة الأميركية، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، المسؤولية على طهران في الهجوم.