رغم إدانتها.. كيف دعّم أردوغان ميليشيات الملالي الإرهابية ضد السعودية؟

الملالي يتمسك بالنفي حول علاقتها بالحادث الإرهابي

ولا تزال تتمسك إيران بالنفي التام حول ضلوعها في استهداف المنشآت النفطية السعودية، حيث نفي التلفزيون الرسمي لها، مساء أمس الاثنين، مشدداً أن طهران لم يكن لها أي دور في الهجمات على منشآت شركة أرامكو التابعة للمملكة العربية السعودية.

صحيفة: الهجمات تمت من العراق أو إيران

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الأدلة تشير إلي تورط إيران في تلك الهجمات، حيث شككت في مزاعم مليشيات الحوثيين حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، مشيرين إلى أن الاعتداء تم من العراق أو إيران، التي تدعم مجموعة من المليشيات في العراق.

إدانات دولية وعربية

هذا وأعلنت مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إدانتهم للهجوم، الذي شنته ميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للبترول، السبت الماضي.

محمد بن سلمان: قادرون علي مواجهة الإرهاب.. والتهديدات الإيرانية تصل للعالم أجمع

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تعليقًا علي الهجوم الإرهابي، أن السعودية قادرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، لافتًا إلي أن التهديدات الإيرانية ليست موجّهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

التحالف: التحقيقات الأولية تشير لتورط إيران بالهجوم

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، أن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة، تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفًا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتًا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها مليشيات الحوثي، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

المملكة تقود تحالف عربي لدعم الشرعية باليمن

وتقود المملكة العربية السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.

وتقع مدينة بقيق النفطية، على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضم أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.