قيس سعيد للناخبين التونسيين: "أنتم فتحتم صفحة جديدة في التاريخ"

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توجه قيس سعيد، المرشح المتأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، بالشكر لكل من صوت له، مشددًا على ان هذه الأصوات تعطيه شعور عميق بالمسئولية، موضحًا أنه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية التونسية، سيكون رئيسًا لجميع التونسيين سواء من صوتوا له او لغيره.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع مراسل فضائية "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء، أن التصويت له وإن كان مفاجأة إلا أن المؤشرات كانت تُشير أن هناك تحول في المجتمع التونسي، منوهًا إلى أنه لم يقم بحملة انتخابية تقليدية، وإنما كانت حملة تفسيرية، وتحدث مع الشعب على انهم احرار في اختيار من يصوتوا له، واستمع للشباب وعقد العديد من الاجتماعات برئاسة الشباب لجلساتها.

وتابع المرشح المتأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، أنه تونسي لا ينتمي لأي حزب، ولن ينتمي لأي حزب مستقبليًا، عاش مستقلًا وسيموت مستقلًا، وهذه أول مرة في حياته يترشح للانتخابات، ومن يريد دعمه فشكرًا له على الدعم، منوهًا إلى أن علاقات تونس مع الدول تحكمها الجغرافيا، فتونس في متوسط البحر المتوسط، وعلاقات تونس مع الشمال رغم انها شهدت اضطرابات، لكننا سنبني مستقبلنا معًا بنفس الإرادة والشعور بالمسئولية، مؤكدًا أن تونس كانت وستظل دائمًا منفتحة على الدول بحكم موقعها الجغرافي، والمجتمع التونسي من أكثر المجتمعات انسجام واعتدال، وسيبقى المجتمع منفتحًا ومعتدلًا.

ووجه رسالة للناخبين، قال خلالها: "أنتم فتحتم صفحة جديدة في التاريخ، حكموا ضمائركم، واختاروا من تريدون، بإرادتكم وعزمكم، وكونوا دائمًا أحرار لنعبر معًا من هذا الوضع عبر جسر نبنيه معًا من اليأس للتفاؤل ومن الاحباط للأمل.

