كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السوداني: حريصون على القيام بدور فعال في محيطنا العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن السودان سيكون حريصا على القيام بدوره الفاعل، في إطار محيطه العربي.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني عمر منيس، في تصريحات صحفية عقب استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية، إن أبو الغيط، هنأ رئيس الوزراء السوداني، على نيل ثقة الشعب السوداني، في تلك المرحلة، وتكليفه مهام نقل السودان إلى آفاق أرحب.
وأوضح أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية لدعم السودان في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية.
ويعد مجلس السيادة، هو مجلس رئاسي في السودان كان يمثل رأس الدولة في فترات معينة من تاريخ السودان، حيث يتكون المجلس من خمسة أو ستة أشخاص يقوم البرلمان بإنتخابهم ويقومون هم بدورهم بانتخاب رئيس للمجلس من بينهم.
سلطات المجلس
نصت المادة (11) من دستور السودان المؤقت لعام 1955، على السلطات الممنوحة للمجلس، وتشمل القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة، كما نص الدستور نفسه، على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات إلى جانب قواعد الإجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته.