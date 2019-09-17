كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السوداني: حريصون على القيام بدور فعال في محيطنا العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن السودان سيكون حريصا على القيام بدوره الفاعل، في إطار محيطه العربي.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني عمر منيس، في تصريحات صحفية عقب استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية، إن أبو الغيط، هنأ رئيس الوزراء السوداني، على نيل ثقة الشعب السوداني، في تلك المرحلة، وتكليفه مهام نقل السودان إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية لدعم السودان في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية.

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وأشار إلى أن حمدوك شكر الأمين العام للجامعة العربية، على القيام، بتلك الزيارة، و كان الأمين العام للجامعة العربية أكد لوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعم الجامعة، للحكومة الانتقالية.