كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الإعلامية السعودية الإماراتية تناقش آليات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعًا في أبوظبي يهدف إلى تطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تلبي تطلعات القيادة والشعب في كلا البلدين.

وتم عقده برئاسة وزير الإعلام السعودي "تركي الشبانة" ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور "سلطان بن أحمد سلطان الجابر".

وناقشت الأطراف مختلف المبادرات والبرامج الإعلامية المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود لإلقاء الضوء على الصورة الإيجابية للبلدين وتطوير وتعزيز محتوى الوسائط، وبالتالي المساهمة في توحيد وتعزيز العمل المشترك.

وتعتبر اللجنة جزءًا من نظام التكامل السعودي الإماراتي في عدد من المجالات التنموية، وتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وهي واحدة من سبع لجان تكامل مشتركة تم إنشاؤها لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والإنمائية لتحقيق الرخاء لكلا الشعبين.

وتدعم اللجان المشتركة توحيد الرؤى والأفكار لخلق مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين والتغلب على العقبات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف مشتركة.

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وقال شبانة: "نسعى إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا ودعم القطاع الإعلامي من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي ستسهم في تنمية القطاع".

وأضاف: "أن اللجنة ستعمل أيضًا على تحسين جودة الإنتاج بين البلدين بطريقة تساهم في رفع مستوى عمل الوسائط السمعية والبصرية وكفاءة وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها التنافسية".

وأوضح الوزير أن "المبادرات المقدمة توفر لنا رؤية جيدة تجاه مستقبل التعاون الثنائي وتساعد على زيادة الاستثمار في قطاع الإعلام".

وقال أن من بين أهداف المبادرات تحفيز سوق الإعلام وفهم عادات سلوك وسائل الإعلام من خلال الجمهور وتطويره.

وأشار الشاباني إلى أن توحيد الرسالة الإعلامية له أهمية كبيرة ويمكن تحقيقه من خلال المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز الروابط بين مواطني البلدين.

