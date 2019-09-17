كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير دولة الإمارات: هجوم أرامكو "تصعيد خطير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان وزير الدولة الإمارات المتحدة لشؤون الخارجية "أنور قرقاش" اليوم الثلاثاء الهجوم على المنشآت النفطية أرامكو السعودية ، معتبرا ذلك بأنه "تصعيد خطير".

وأضاف في تغريدة: "نقلا عن الحرب في اليمن لتبرير الإرهاب وهجوم غير مسبوق على منشآت أرامكو مرفوض تمامًا.

ونوه: "أن كل دولة عربية ومسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن تقف إلى جانب السعودية وأمن واستقرار المنطقة".

وكان قرقاش قد صرح سابقًا أن الهجوم الإرهابي "يستهدفنا جميعًا".

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر طبيعة التحديات التي تلوح في الأفق واختارت بمسؤولية الانضمام إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا إن الرياض وأبو ظبي يتشاركان في نفس المصير.

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وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت يوم الاثنين إنها ستدعو خبراء دوليين من بينهم الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيقات في الهجمات ضد منشآت نفط أرامكو في بقيق وخريص.

وتعهدت بأن تتخذ المملكة "جميع الإجراءات اللازمة" في أعقاب التحقيقات من أجل ضمان استقرارها وأمنها.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة الإيرانية استخدمت في الهجوم.

وقالت الوزارة أن الهجوم قبل كل شيء استهدف إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد لأعمال معادية سابقة ضد محطات ضخ النفط في مايو.

