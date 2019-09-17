طنجة.. اشتباك بالسيوف داخل محطة للوقود – فيديو

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اندلع اشتباك بالسيوف، ليلة الاثنين/الثلاثاء، في طنجة، بين عدد من الأشخاص في محطة الوقود، الموجودة في شارع فاس، ما خلف إصابة 3 أفراد بجروح متفاوتة، وخسائر مادية جسيمة داخل المحطة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية بين مجموعة من الأفراد، الذين ينحدرون من حي المصلى، إذ أقدموا على تكسير زجاج المحطة، وسيارتين للأجرة، وتسببوا في إصابة 3 أشخاص على مستوى الوجه، والرأس.
وأضافت المعطيات ذاتها أن صاحب المحطة اتصل بعناصر الدائرة الأمنية الثالثة، التي حضرت إلى عين المكان، وباشرت بالإجراءات القانونية، وتحديد هوية المشتبكين، فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
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