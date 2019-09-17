وزارة الصحة تخفض سعر 9 أدوية -التفاصيل

أصدرت وزارة الصحة قرارا جديدا يقضي بتخفيض أسعار 9 أدوية، من بينها دواء Epotin، الذي يستعمل في علاج بعض المضاعفات الناجمة عن القصور الكلوي.
الأسعار الجديدة التي تضمنها القرار الجديد تخفّض سعر بيع دواء Epotin2000 من 2500 درهم إلى 1951 درهما، علما أن السعر ينخفض أكثر عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات.
فيما انخفض سعر دواء Epotin4000 من 4123 درهما إلى 3432 درهما بالنسبة إلى العموم. هذا الدواء يُوصف للمرضى المصابين بالقصور الكلوي، والذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص إنتاج الكريات الحمراء.
وشمل التخفيض 7 أدوية أخرى، وذلك بشكل طفيف لكون السعر الأعلى لم يكن يتجاوز 267 درهما.
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