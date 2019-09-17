كأس العرش.. الكشف عن موعد لقاء الوداد والجيش وتحديد مواعيد مباريات دور الثمن

كشفت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد لقاء سدس عشر نهائي بين فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، بالإضافة لمواعيد مباريات ثمن نهائي الكأس الفضية.

وتجرى مباراة “كلاسيكو” الكأس بين الفريق الأحمر ونظيره العسكري، في 24 من الشهر الجاري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء.

أمام مباريات ثمن النهائي، فتلعب خلال الفترة ما بين 25 شتنبر الحالي، إلى الثاني من أكتوبر المقبل، علما اأنه لم يتم تحديد موعد لقاء الدفاع الحسني الجديدي مع المتأهل من مباراة الوداد الجيش.

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وتقام خمس مباريات يوم 25 شتنبر، إذ يستقبل الاتحاد البيضاوي ضيفه أولمبيك الدشيرة، ويواجه شباب أطلس خنيفرة نهضة الزمامرة، ويرحل شباب السوالم إلى واد زم لملاقاة السريع.

وفي اليوم نفسه، يستقبل المغرب التطواني الراسينغ البيضاوي، بينما يواجه اتحاد تواركة الاتحاد الزموري الخميسات.

وتستأنف مواجهات دور الثمن يوم 27 من الشهر ذاته، بمباراة اتحاد طنجة بضيفه الفتح الرباطي، ثم تختتم بلقاء حسنية أكادير أمام جمعية سلا في الثاني من أكتوير المقبل.