البطولة الاحترافية.. الجولة الثانية مبتورة من 4 مباريات ومباراة دون ملعب

على غرار الجولة الأولى، ستقام الجولة الثانية من البطولة الاحترافية لكرة القدم، منقوصة من نصف مبارياتها، وذلك بسبب التزام مجموعة من الأندية في منافسات خارجية، وأخرى بسبب المنتخب المحلي، الذي سيواجه الجزائر، يوم السبت المقبل.

ولن يخوض أولمبيك آسفي، هذه الجولة، التي ستجرى مبارياتها نهاية الأسبوع، بسبب خوضه مباراة كأس محمد السادس لكرة القدم، امام الرفاع البحريني، فيما لن تجرى مباريات الوداد، الرجاء، ونهضة بركان، بسبب تواجد مجموعة من لاعبيهم، في لائحة الحسين عموتة التي ستخوض مباراة المنتخب المحلي، بالإضافة إلى التزام الرجاء أيضا في كاس محمد السادس، وخوضه مباراة يوم الإثنين القادم، أمام هلال القدس الفلسطيني.

وقد كشفت العصبة الاحترافية، عن برنامج هذه الجولة، والتي ستكون على الشكل التالي:

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يوم السبت 21 شتنبر 2019:

مولودية وجدة ـ الفتح الرباطي (لم يحدد مكان إجراء المباراة): على الساعة لرابعة عصرا

يوم الأحد 22 شتنبر 2019

رجاء بني ملال ـ المغرب التطواني: بلملعب البلدي لواد زم على الساعة الرابعة عصرا

أولمبيك خريبكة ـ حسنية أكادير : بملعب الفسفط على الساعة السادسة.

إتحاد طنجة ـ الدفاع الجديدي: بملهب “ابن بطوطة” على الساعة الثامنة مساء.