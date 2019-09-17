بالصور.. ازالة دور سكنية متجاوزة شمالي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ازالة عدد من الدور السكنية المشيدة تجاوزاً شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الشعلة قامت بحملة كبيرة ازالت خلالها عدد من الدور السكنية المشيدة تجاوزاً على ارض مخصصة كشارع ضمن المحلة 446 يخدم أهالي المحلة المذكورة".

وأضاف أن "الحملة استمرت عدة ساعات وتم خلالها ازالة عدد من الدور بعد عدم استجابة المتجاوزين للإنذار ولاكثر من مرة".