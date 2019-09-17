العراق في بطولة العالم لرفع الاثقال بحضور رعد حمودي

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2019-09-17 | 18:01
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اعلن مصدر مسؤول في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عدم صحة الاخبار المتداولة في وكالات الانباء بخصوص مغادرة الكابتن رعد حمودي الى الاردن وعدم عودته مجددا الى العراق احتجاجا على الاجراءات الادارية التي يتخذها رئيس لجنة القرار 140.
وذكر المصدر في بيان للمكتب الاعلامي للجنة الاولمبية، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "حمودي قد غادر العراق صباح يوم امس وذلك لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الاثقال التي ستجري في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 18-27 ايلول الجاري وذلك في اطار تقديم الدعم المعنوي لابطال المنتخب العراقي لرفع الاثقال في هذه المحفل العالمي الكبير".
واختتم المصدر تاكيده على ضرورة "توخي وسائل الاعلام في نشر الحقائق وعدم اشاعة اية اخبار كاذبة ،وفي الوقت ذاته نؤكد عدم وجود اية تقاطعات بين الكابتن رعد حمودي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة القرار 140 الكابتن عصام الديوان وهناك تفاهمات مشتركة لحل جميع المعوقات التي تعترض عمل اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية خدمة للرياضة العراقية".
واختتم المصدر تاكيده على ضرورة "توخي وسائل الاعلام في نشر الحقائق وعدم اشاعة اية اخبار كاذبة ،وفي الوقت ذاته نؤكد عدم وجود اية تقاطعات بين الكابتن رعد حمودي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة القرار 140 الكابتن عصام الديوان وهناك تفاهمات مشتركة لحل جميع المعوقات التي تعترض عمل اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية خدمة للرياضة العراقية".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.