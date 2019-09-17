العراق في بطولة العالم لرفع الاثقال بحضور رعد حمودي

رياضة 2019-09-17 | 18:01 1,462 مشاهدة اعلن مصدر مسؤول في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عدم صحة الاخبار المتداولة في وكالات الانباء بخصوص مغادرة الكابتن رعد حمودي الى الاردن وعدم عودته مجددا الى العراق احتجاجا على الاجراءات الادارية التي يتخذها رئيس لجنة القرار 140.



واختتم المصدر تاكيده على ضرورة "توخي وسائل الاعلام في نشر الحقائق وعدم اشاعة اية اخبار كاذبة ،وفي الوقت ذاته نؤكد عدم وجود اية تقاطعات بين الكابتن رعد حمودي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة القرار 140 الكابتن عصام الديوان وهناك تفاهمات مشتركة لحل جميع المعوقات التي تعترض عمل اللجنة الاولمبية والاتحادات

وذكر المصدر في بيان للمكتب الاعلامي للجنة الاولمبية، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "حمودي قد غادر العراق صباح يوم امس وذلك لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الاثقال التي ستجري في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 18-27 ايلول الجاري وذلك في اطار تقديم الدعم المعنوي لابطال المنتخب العراقي لرفع الاثقال في هذه المحفل العالمي الكبير".واختتم المصدر تاكيده على ضرورة "توخي وسائل الاعلام في نشر الحقائق وعدم اشاعة اية اخبار كاذبة ،وفي الوقت ذاته نؤكد عدم وجود اية تقاطعات بين الكابتن رعد حمودي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة القرار 140 الكابتن عصام الديوان وهناك تفاهمات مشتركة لحل جميع المعوقات التي تعترض عمل اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية خدمة للرياضة العراقية". المحرر: محمد خليل

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