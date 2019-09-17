رئيس الجمهورية يصل اربيل

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الى محافظة أربيل، ومن المؤمل لقائه بعدد من مسؤولي اقليم كردستان لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل. وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، وصل مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة أربيل، وكان في استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ومحافظ أربيل فرست صوفي وكبار المسؤولين في الإقليم".



واضاف المكتب، أنه "ومن المؤمَّل أن يجري رئيس الجمهورية لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في الإقليم لبحث القضايا والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".



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