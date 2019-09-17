معتقلون سابقون في السجون الأمريكية يطالبون بمساواتهم بـ'معتقلي رفحاء'

طالب معتقلون سابقون في السجون الأمريكية، الثلاثاء، الحكومة ومجلس النواب بمساواتهم مع "معتقلي رفحاء". وقال إسماعيل الموسوي رئيس "تجمع المعتقلين الاحرار في السجون الامريكية" في حديث لـ الخليج 365، على هامش اعتصام أقاموه أمام الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن "التجمع يضم كل اطياف الشعب العراقي الذين قاوموا الأمريكان في كل المحافظات العراقية"، مبيناً "إننا نطالب بدمج المعتقلين السابقين ضمن مؤسسة السجناء السياسيين ومساواتهم بمعتقلي رفحاء".



وأضاف أن "كتلة سائرون تتحمل مسؤولية عدم إقرار مشروع القانون المجمد في اللجنة القانونية النيابية، والذي يضمن حقوق المعتقلين السابقين بالسجون الأمريكية"، مبيناً أن "المعتقلين السابقين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام الهيئة السياسية للتيار الصدري لحين إقرار قانونهم".

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