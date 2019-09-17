- 1/2
- 2/2
2019-09-17 | 17:33
3,866 مشاهدة
قرر مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، استدعاء اربعة لاعبين جدد لقائمة اسود الرافدين استعداداً لمباراتيه المقبلتين في التصفيات المزدوجة (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).
وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني قرر استدعاء اربعة لاعبين جدد للقائمة الاولية للمنتخب الوطني استعداداً للجولتين المقبلتين من التصفيات".
واوضح أن "اللاعبين هم: جيلوان حمد وريوان امين وياسر قاسم وعلاء عبد الزهرة"، مبيناً ان "القائمة الاولية ستصدر مطلع الشهر المقبل وستضم 50 لاعباً ثم يتم تقليصها الى 23 لاعباً".
وفيما يخص الانباء التي اشارت الى استبعاد عدد من اللاعبين من بينهم الجماح احمد ياسين، أكد كوركيس أن "هذه الاخبار ليست دقيقة واللاعب احمد ياسين سيتواجد في القائمة ولم يتم استبعاد اي لاعب نهائياً من القائمة الاولية".
كانت هذه تفاصيل خبر وجوه جديدة في قائمة اسود الرافدين لتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.