وجوه جديدة في قائمة اسود الرافدين لتصفيات المونديال

وسيواجه المنتخب الوطني منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا في الجولتين المقبلتين بالتصفيات في الـ10 والـ15 من شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني قرر استدعاء اربعة لاعبين جدد للقائمة الاولية للمنتخب الوطني استعداداً للجولتين المقبلتين من التصفيات".



واوضح أن "اللاعبين هم: جيلوان حمد وريوان امين وياسر قاسم وعلاء عبد الزهرة"، مبيناً ان "القائمة الاولية ستصدر مطلع الشهر المقبل وستضم 50 لاعباً ثم يتم تقليصها الى 23 لاعباً".

وفيما يخص الانباء التي اشارت الى استبعاد عدد من اللاعبين من بينهم الجماح احمد ياسين، أكد كوركيس أن "هذه الاخبار ليست دقيقة واللاعب احمد ياسين سيتواجد في القائمة ولم يتم استبعاد اي لاعب نهائياً من القائمة الاولية".

