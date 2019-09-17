افاد مصدر امني، الثلاثاء، بدفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء، مشيرا الى أن الجثث كانت في الطب العدلي ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم هذا اليوم دفن 40 جثة لمجهولي الهوية في وادي السلام في كربلاء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الجثث كانت في دائرة الطب العدلي في بغداد وقد تم دفنها حسب اوامر قضائية".
كانت هذه تفاصيل خبر دفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.