اخبار العالم

دفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بدفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء، مشيرا الى أن الجثث كانت في الطب العدلي ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم هذا اليوم دفن 40 جثة لمجهولي الهوية في وادي السلام في كربلاء".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الجثث كانت في دائرة الطب العدلي في بغداد وقد تم دفنها حسب اوامر قضائية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا