دفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بدفن 40 جثة مجهولة الهوية في كربلاء، مشيرا الى أن الجثث كانت في الطب العدلي ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم هذا اليوم دفن 40 جثة لمجهولي الهوية في وادي السلام في كربلاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الجثث كانت في دائرة الطب العدلي في بغداد وقد تم دفنها حسب اوامر قضائية".