بومبيو يتوجه إلى السعودية الثلاثاء لبحث التوتر مع إيران

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران، حسب ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الإثنين، إن بلاده تدعم السعودية بشكل كامل تجاه الاعتداءات الأخيرة، مؤكداً أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة أي اعتداء ضد الرياض.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي، حول الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو.

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وقال إسبر إن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو "غير مسبوقة"، مؤكدا العمل مع الحلفاء للدفاع عن النظام الدولي الذي تنتهكه إيران.

وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.

كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد هجوم أرامكو، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.