محمد بن زايد ومسؤول إندونيسي يبحثان علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا، التعاون المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الذي يقوم بزيارة الإمارات حالياً.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.

حضر اللقاء الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة.