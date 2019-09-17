نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجمات السعودية

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات على منشأتي نفط لشركة أرامكو في السعودية.

وأضاف، في كلمة بمعهد هيريتيج، أن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأدلة على الهجمات، مضيفا أنها تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط.

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وأكد بنس أنه إذا نفذت إيران هجمات السبت للضغط على الرئيس دونالد ترامب للتراجع عن نظام العقوبات الذي فرضته على طهران، "فسوف تفشل".

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.