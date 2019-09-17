هيئة الانتخابات التونسية لـ"العين الإخبارية": رصدنا تجاوزات خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي إن الهيئة رصدت تجاوزات ومخالفات جسيمة لبعض المرشحين يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "التجاوزات ارتقت إلى مرتبة الجرائم الجسيمة التي أثرت بصفة كبيرة في نتائج الانتخابات".

وأوضح أن "النص القانوني يتدخل عند حدوث خروقات كبيرة لإسقاط المرشحين وهي فرضية واردة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "العديد من المرشحين تجاوزوا السقف القانوني للتمويل والمخصص بنحو 260 ألف دولار".

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، فوز أستاذ القانون قيس سعيد والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

وأضافت أن المرشح نبيل القروي على ذمة السلطة القضائية وفي حال فوزه سيتم إعلان ذلك.



وأشارت الهيئة إلى أن تلقي الطعون على نتائج الجولة الأولى سيكون يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول الجاري.