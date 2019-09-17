مباحثات إماراتية إسبانية بأبوظبي تبحث القضايا الإقليمية والدولية

جانب من المشاورات السياسية التي أجراها قرقاش مع مارتن فالينزويلا

شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل السياسي المتبادل بين الإمارات والحكومة الإسبانية.



جاء ذلك خلال المشاورات السياسية التي أجراها الدكتور قرقاش مع فيرناندو مارتن فالينزويلا مارثو وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني في أبوظبي.

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وتركزت المباحثات، التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي بين الإمارات وإسبانيا على الصعيدين الثنائي والدولي.

كما بحثا ملفات تتعلّق بالقضايا الإقليمية في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أهم المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الدكتور قرقاش الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، مشددا على أهمية توطيدها عبر اتفاقيات ثنائية.

وأشاد الوزيران بالتقدم المتميز الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانبا، معتبرين أن هذه المشاورات دليل على حرص الحكومتين على توطيد العلاقات بكل جوانبها.