كينيا: فوزنا بمقعد مجلس الأمن يعزز قضايا أفريقيا دوليا

قالت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جمعة، الثلاثاء، إن فوز بلادها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي سيعزز التنسيق والتعاون الدولي حول قضايا أفريقيا.

وأوضحت الوزيرة الكينية في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن كينيا حصلت في أغسطس/آب الماضي على 37 صوتاً أفريقياً لتمثيل القارة السمراء بمجلس الأمن الدولي .



وكانت كينيا تفوقت بفارق كبير على جيبوتي لتأمين تصويت الكتلة الأفريقية، للحصول على معقد غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2021 إلى 2022.







وأضافت مونيكا جمعة، على هامش إطلاق حملة رسمية في أديس أبابا، لحشد الدعم والتأييد لبلادها، أن نيروبي ستسعى إلى تعاون أقوى بين الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية وستضع أجندة أفريقيا على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد الجهود الإقليمية لمكافحة التحديات العالمية مثل الإرهاب.

وأوضحت أن هناك 3 دول أفريقية ستمثل القارة من بين 15 دولة عضواً في مجلس الدولي.

وتابعت أنها تتمنى أن تكون كينيا واحدة من بين الدول الثلاث التي ستمثل أفريقيا في منظومة أممية.

وأشارت إلى أن بلادها وضعت خطة عمل طموحة تهدف إلى بناء الجسور لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالسلم والأمن.





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وذكرت أن هناك آليات تشاور مهمة يمكن تعزيزها للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول هذه التحديات التي تتطلب اتخاذ الحلول والقرارات الصحيحة لمخاطبتها.

واستطاعت كينيا في أغسطس/آب الماضي أن تنال ثقة دول الاتحاد الأفريقي بأغلبية 37 صوتاً مقابل 13 صوتاً لجيبوتي، فيما يعني أنها ستفوز بتمثيل أفريقيا ضمن ثلاث دول أفريقية بينها جيبوتي التي لم تحظَ بتأييد أفريقي.

ويرى مراقبون في شرق أفريقيا أن فوز كينيا بثقة أفريقيا يأتي انطلاقاً من الإرث الكبير لنيروبي ودورها في دعم قضايا القارة وشعوبها، فضلاً عن دبلوماسيتها فيما يتعلق بالسلم والأمن العالميين وثقلها السياسي والاقتصادي في القارة.

ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي كينيا إلى مجلس الأمن الدولي للمشاركة في الانتخابات التي قد تمهد الطريق لكينيا لشغل المقعد الأفريقي غير الدائم للفترة ما بين 2021 إلى 2022، لتنضم إلى النيجر وتونس اللتين انتخبتا في يونيو/حزيران الماضي، لشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.





يذكر أن كينيا بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية لنيل ثقة دول القارة الأفريقية وانخرط الرئيس أوهورو كينياتا منذ العام الماضي في دبلوماسية مكوكية من أجل دعم سعي بلاده للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

والتقى كينياتا العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم بلاده لشغل المقعد الأفريقي في مجلس الأمن الدولي.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي كلاً من تونس والنيجر وفيتنام وإستونيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين كأعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن الدولي لولاية تمتد عامين اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2020.

ويتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ولديه 15 عضواً خمسة منها دائمة تتمتع بحق النقض (فيتو) وهي: الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، بينما لكل عضو من الأعضاء العشرة الأخرى غير الدائمين صوت واحد.



