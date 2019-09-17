انت الان تتابع رجل يطعن جنديا في ميلانو ويردد "الله أكبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيارة تابعو لشرطة مدينة ميلانو

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن مهاجرا/ 23 عاما/ من اليمن طعن جنديا خارج محطة قطارات مدينة ميلانو الإيطالية الرئيسية، وردد " الله أكبر" لدى إلقاء القبض عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" أن الرجل هاجم الجندي من الخلف بآلة حادة.

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وأصيب الجندي، الذي كان يقوم بدورية في الشارع، بإصابات طفيفة في العنق.

وقد تم توجيه اتهامات للمهاجر بالتسبب في إصابة موظف عام، ولكن محققي مكافحة الارهاب يحققون أيضا في القضية.