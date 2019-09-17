تحالف رصد اليمني: ميليشيا الحوثي تدمر الهوية اليمنية بأجندات ومفاهيم الفكر الخميني

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عقد تحالف رصد اليمني، ندوة في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات حول طبعة حزب الله في اليمن وتحذيرات من تدمير إيران للهوية اليمنية، حذّر فيها الحقوقي اليمني الدكتور فارس البيل من استمرار ميليشيا الحوثي في صبغ اليمن كل يوم بأجندات ومفاهيم وأساليب تابعة للفكر الخميني متسلحة بكل القدرات التي نشأت عليها وبنتها إيران لأجل هذا الغرض، بما في ذلك تحويل الفكر اليمني إلى ولاية الفقيه،بما يهدد بتدمير العادات والموروث والهوية اليمنية والثقافة على أيدي ميليشيا الحوثي.

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وأوضح فارس البيل، أنه منذ وصول نظام الخميني إلى الحكم في إيران بدأت الطموحات التوسعية وخطط تصدير الثورة إلى المنطقة والبحث عن مساحات للتمدد، فأنشأت إيران حزب الله في لبنان، وتبنت ميليشيا الحوثي في اليمن ونقلت إليها الإمكانات اللوجيستية والتدريبية، ودربها خبراء من إيران ومن حزب الله اللبناني على القتال والخطاب الفكري الطائفي والمهارات الإعلامية والتنظيمية.

وأشار البيل، إلى أن إيران لم تبذل جهداً كبيراً لمحاولة التمييز بين حزب الله وأنصار الله الحوثيين وغيرهم من الكيانات التابعة لها، بل أرادت أن تظهر جماعاتها بهذا التطابق في الفكر والخطاب والأداء والأساليب والمهمات والقدرات، حسب مشروعها الأيديولوجي.

وسلط الضوء على تطابق ميليشيا الحوثي مع حزب الله في تماثل السيرة والغايات، وفرض القوة في المنطقة، والولاء التام لإيران، والفكرة الطائفية والمذهبية، والأداء اللوجستي والقتالي.