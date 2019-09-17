مسؤول أمريكي: الهجوم على السعودية تم من الأراضي الإيرانية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أفاد مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. بحسب وكالة “فرانس برس”.

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وتابع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “الإدارة الاميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول “نعم”.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي نفط رئيسيين شرق السعودية ما أدى إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية.