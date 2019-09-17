رسميا.. فوز قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء، فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتصدر الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري قيس سعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26 بحصوله على نسبة 18.40 بالمئة من أصوات الناخبين.

وجاء رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على 15.5 بالمئة من إجمالي الأصوات.

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وسيخوض المرشحان الدور الثاني سيحدد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.

جاء مرشح حزب حركة النهضة الاسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9 بالمئة من اجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ 10.73 بالمئة، وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 7.3 بالمئة.

وأصدرت حركة النهضة الإسلامية بيان تهنئة للمرشحين الرئاسيين “متمنية أن تدور الجولة الثانية في نفس المناخات الايجابية التي عرفها الدور الأول”.

ويتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المحددة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوما بدءا من استلامه مهامه.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئيس إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 تموز/يوليو الماضي قبل نهاية عهدته الرئاسية التي بدأت في .2014