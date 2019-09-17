الكويت: نقف إلى جانب السعودية.. ونتخذ أقصى درجات الحذر

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعا القوات المسلحة إلى “ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضاف الوزير أن الكويت تقف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية أرامكو يوم السبت.