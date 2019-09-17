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روسيا تشجب الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع روسيا تشجب الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

شجبت روسيا الاتحادية بشكل حازم الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية ، وأعربت عن قلقها البالغ حيال مثل هذا التطور للأحداث.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية الروسية: إننا ندين بشدة تلك الهجمات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وإثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

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