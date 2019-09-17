الان تتابع فرنسا: لا نملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الهجمات على السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن فرنسا لا تملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين.
وأضاف لو دريان للصحفيين في القاهرة “حتى الآن فرنسا ليس عندها أدلة تسمح لها بالقول أن هذه الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك، ولا أعرف إذا كان هناك أحد لديه أدلة”.
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