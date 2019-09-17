153 ألف سوري غادروا الأردن إلى سوريا خلال عام على فتح الحدود بينهما

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن نحو 153 ألف سوري غادروا المملكة عائدين الى سوريا منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين قبل نحو عام.

وأوضحت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الوزارة، أن عدد السوريين الذين غادروا المملكة من خلال مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في 15 أكتوبر الماضي حتى أمس (الاثنين) بلغ حوالى 153 ألف شخص منهم حوالى 33 ألفا يحملون صفة لاجئ (مسجلون لدى الأمم المتحدة كلاجئين)”.

وأكدت الوزارة: “التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الاجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة”.

Advertisements

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بنحو 1.3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر في الجانب الأردني نصيب في الجانب السوري وهو المعبر الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وأغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

وتمكن الجيش السوري في يوليو 2018 من استعادة السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.