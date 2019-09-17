انتخابات تونس

كتب الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ قليل، تصدر الأكاديمي المستقل قيس سعيد نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، بينما حصد المحامى نبيل القروى 15.6 % من جملة الاصوات



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. قيس بن سعيد ونبيل القرويّ يتصدران نتيجة الانتخابات الرئاسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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