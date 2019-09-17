شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دولي في جنيف عن جرائم الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) إفتتح اليوم (الثلاثاء) بقاعة المؤتمرات الدولية في جنيف معرضاً للصور يوثق الجرائم التي إرتكبتها مليشيات الحوثي الإجرامية في اليمن للفترة ( 2014-2019). ونظم المعرض الذي يستمر أربعة أيام الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام، بالشراكة مع التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان ( تحالف رصد ) و مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، وضم المعرض صوراً لجثث قتلى ومصابين إستهدفتهم رصاصات القنص الحوثي وقذائف مدفعيات الهاون و الكاتيوشا التي تطلقها المليشيات الحوثية على المدنيين والتي راح ضحيتها ألآلاف من المدنيين الأبرياء.

إفتتح اليوم (الثلاثاء) بقاعة المؤتمرات الدولية في جنيف معرضاً للصور يوثق الجرائم التي إرتكبتها مليشيات الحوثي الإجرامية في اليمن للفترة ( 2014-2019). ونظم المعرض الذي يستمر أربعة أيام الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام، بالشراكة مع التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان ( تحالف رصد ) و مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، وضم المعرض صوراً لجثث قتلى ومصابين إستهدفتهم رصاصات القنص الحوثي وقذائف مدفعيات الهاون و الكاتيوشا التي تطلقها المليشيات الحوثية على المدنيين والتي راح ضحيتها ألآلاف من المدنيين الأبرياء.

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