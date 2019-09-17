شكرا لقرائتكم خبر عن «سعيّد» و «القروي» إلى الدورة الثانية من انتخابات تونس الرئاسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم (الثلاثاء) أن المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن سعيّد حصل على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم (الثلاثاء) أن المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن سعيّد حصل على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.

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