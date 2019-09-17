واشنطن: الهجوم على السعودية تم من الأراضي الإيرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الإسبوع المقبل في نيويورك.

أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الإسبوع المقبل في نيويورك.

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