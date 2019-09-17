شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل 3892 مدنياً بقصف ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف) نظم تحالف رصد اليمني ندوة في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بيّن خلالها المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي، أن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 ارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم الحرب كالقصف العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين. وأوضح البديجي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استعانت بخبرات إيرانية لتصنيع الألغام التي يروح ضحيتها المدنيون والأطفال والنساء. وأكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باسم العبسي، أن هذا القصف أدى إلى مقتل 3892 مدنياً حتى ديسمبر 2018، وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وأن أكثر المحافظات تضرراً هي على التوالي: لحج وعدن والضالع والحديدة وشبوة ومأرب والجوف.

نظم تحالف رصد اليمني ندوة في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بيّن خلالها المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي، أن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 ارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم الحرب كالقصف العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين. وأوضح البديجي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استعانت بخبرات إيرانية لتصنيع الألغام التي يروح ضحيتها المدنيون والأطفال والنساء. وأكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باسم العبسي، أن هذا القصف أدى إلى مقتل 3892 مدنياً حتى ديسمبر 2018، وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وأن أكثر المحافظات تضرراً هي على التوالي: لحج وعدن والضالع والحديدة وشبوة ومأرب والجوف.

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