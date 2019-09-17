شكرا لقرائتكم مصادر العربية: أرامكو تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر مطلعة لقناة العربية إن شركة أرامكو السعودية سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم.

وكانت موفدة "العربية" إلى الدمام، فاطمة الضاوي، قد ذكرت أن الأضرار في مصفاة بقيق طالت الخزانات وبعض الأنابيب وأنها غير كبيرة.

تعد مصفاة بقيق واحدة من أهم مصافي العالم، وتلعب دورا رئيسيا في سوق وقطاع النفط، حيث تنتج 5% من الإنتاج العالمي بحدود 100 مليون برميل، وتعالج بين 6 و7 ملايين برميل للتصدير عبر 3 أنابيب من رأس تنورة والبحرين وينبع من الغاز والنفط الخام.

أضرار الهجوم

وأضافت الضاوي خلال جولة لـ"العربية" بالقرب من مصفاة "بقيق"، أن ما سيكشفه المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة يحدد حجم الضرر للمصفاة والوقت الزمني المطلوب لمعالجة الأضرار الناتجة عن الهجوم.

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وتابعت "شركة أرامكو قامت باستدعاء الشركات المختصة بالصيانة والبنية التحتية، وهي عبارة عن الخزانات والأنابيب، وطلبت من الشركات التي تقدم التكنولوجيا، البروسيسرز، "التوربينات" والبنية التحتية الأساسية البقاء على أهبة الاستعداد في حال طلب منها معاينة المصافي في وقت لاحق، وهو ما يعطي طمأنينة للأسواق أن أرامكو تقوم بمعالجة الأضرار الرئيسية الناجمة عن الهجمات".

عودة سريعة

كان مصدران مطلعان على عمليات إنتاج النفط السعودي قد ذكرا لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن الإنتاج سيعود إلى المستويات العادية بأسرع مما كان متوقعا.

وقال أحد المصدرين إن المملكة تقترب من استعادة 70%، من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات.

ونقلت رويترز عن مصدر سعودي كبير قوله، إن تعافي أرامكو من الأزمة في تسارع، ويسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشركة.