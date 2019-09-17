يديعوت أحرنوت: بوتين سيزور اسرائيل في كانون الثاني 2020

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور اسرائيل في كانون الثاني 2020"، مشيرةً إلى أن "بوتين يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس".
ولفتت إلى ان "بوتين قال خلال اجتماع مع صندوق يهودي للأعمال الخيرية في روسيا الثلاثاء إن بلاده تولي اهتماما كبيرا إلى تطوير علاقاتها مع إسرائيل".
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