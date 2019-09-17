يديعوت أحرنوت: بوتين سيزور اسرائيل في كانون الثاني 2020

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ال​إسرائيل​ية بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيزور ​اسرائيل​ في كانون الثاني 2020"، مشيرةً إلى أن "بوتين يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في ​مدينة القدس​".

ولفتت إلى ان "بوتين قال خلال اجتماع مع صندوق يهودي للأعمال الخيرية في ​روسيا​ الثلاثاء إن بلاده تولي اهتماما كبيرا إلى تطوير علاقاتها مع إسرائيل".