أعلنت الحكومة البريطانية، أنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا خلال مكالمة هاتفيّة، الهجمات الّتي تعرّضت لها المنشآت النفطية السعودية، واتّفقا على ضرورة العمل معا إلى جانب الشركاء الدوليين للاتفاق على رد ّجماعي".
وأوضحت في بيان، أنّ "جونسون وميركل أكّدا ضرورة تجنّب المزيد من تصعيد التوتّر في المنطقة".
وكانت قد أدّت الهجمات الّتي ضربت السبت معملين لشركة طأرامكو" في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية، إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل ستة بالمئة من الإنتاج العالمي، ما تسبّب بارتفاع كبير في أسعار الخام.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة بريطانيا: جونسون وميركل دعوا لرد جماعي على الهجمات ضد منشآت نفط سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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