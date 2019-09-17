الهيئا العليا للإنتخابات التونسية: السعيد والقروي سينتقلان الى الدورة الثانئة من إنتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن المرشح للرئاسة قيس السعيد حصل على 18.4 في المئة و​نبيل القروي​ حصل على 15.6 في المئة من الأصوات، مشيرة الى أنهما سينتقلان الى ​الدورة​ الثانئة من إنتخابات الرئاسة.

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